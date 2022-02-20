Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в результате нынешней напряженности на границе с Украиной Россия добьется обратной цели — присутствие НАТО вблизи российских границ лишь увеличится.

«Я думаю, что он (президент России Владимир Путин) хочет, чтобы НАТО отошло назад. И он увидит ровно обратное», — заявил Джонсон в интервью вещательной корпорации Би-би-си. «Если он думает, что увидит сокращение присутствия НАТО [вблизи границ] в результате этого, он совершенно ошибается. Он получит больше НАТО», — добавил Джонсон.

Премьер также предположил, что лишь президент России знает, что произойдет дальше. «Мы до сих пор не знаем, что произойдет, есть один человек, который знает, что будет дальше. Я не могу заглянуть в мысли Владимира Путина, не могу заглянуть в его душу», — заявил Джонсон.

Он предупредил, что гипотетическое вторжение в «суверенную европейскую страну», даже если оно «будет временно успешным», пошлет крайне неверный сигнал всему миру. «Люди придут к неверному выводу, что сила права», — заключил премьер.(ТАСС)