Глава правительства Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах Группы семи (G7) и НАТО. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией по итогам состоявшегося в воскресенье телефонного разговора лидеров.

«[Премьер-министр] обозначил намерение продвигать интересы Украины на запланированных на следующую неделю встречах НАТО и G7, а также в ходе предстоящих контактов с ключевыми союзниками», — говорится в документе.

В ходе беседы стороны также подчеркнули важность давления на РФ. Регулярно созванивающиеся лидеры также условились в ближайшие дни контактировать еще чаще.

На своей странице в Twitter Джонсон также написал, что королевство продолжит оказывать Украине «военную, экономическую и дипломатическую поддержку», чтобы как можно быстрее положить конец конфликту на территории Украины.