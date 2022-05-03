В Верховной Раде Украины онлайн выступил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Британский премьер рассказал о новом оружии и средствах защиты на 3 млрд фунтов, в частности, речь шла о радарах для антиартиллерии, поделился в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Чиновник также высказался о том, что Запад не ввел вовремя санкции против России.

«Мы коллективно потерпели неудачу», — полагает Джонсон.

Виртуальное выступление премьер-министра Британии в Раде — своеобразный ответ президенту Владимиру Зеленскому, который в марте выступил с исторической речью в Палате общин, пишет The Guardian.

В парламенте также выступил глава Украины. Нардеп добавил, что британский премьер виртуально присутствовал на выступлении украинского лидера. (unian.net)