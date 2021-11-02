Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял приглашение индийского коллеги Нарендры Моди посетить Индию, которое тот сделал на встрече на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. Об этом сообщил во вторник на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял приглашение премьер-министра Моди посетить Индию, заявив, что он планирует свой визит, как только позволят обстоятельства», — сообщил Шрингла.

Моди и Джонсон встретились в понедельник в Глазго. Как ранее сообщил МИД Индии, стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также ситуацию в Афганистане, борьбу с терроризмом, Индо-Тихоокеанский регион, устойчивость цепи поставок и восстановление мировой экономики после пандемии.