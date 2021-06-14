Официальный представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что премьер пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить на саммите НАТО в Брюсселе дестабилизирующие действия России на украинской границе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джонсон поговорил с Зеленским по телефону утром 14 июня, перед началом саммита.

«Премьер-министр подтвердил приверженность Британии поддержке территориальной целостности Украины. Премьер сказал, что заявит об обеспокоенности ситуацией на сегодняшнем саммите НАТО и отметил, что страны G7 проявили единство в поддержке Украины во время состоявшихся в минувшие выходные дискуссий», — сказал официальный представитель канцелярии.

По мнению британского премьера, члены НАТО несут ответственность за поддержку обороноспособности Украины. Он также считает важным обучение украинских военных инструкторами альянса.