Джонсон назвал противников прививок сумасшедшими

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сторонников антипрививочного движения сумасшедшими, выступая в субботу на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает ТАСС, неделя высокого уровня ГА проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.

«Даже сейчас, когда мы так стремимся получить вакцину, мы ни в коем случае не должны отступать от правил, сокращать клинические испытания или жертвовать безопасностью, чтобы быстрее получить результат. Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку полоумным — антипрививочникам, опасным личностям, одержимым навязчивыми идеями, которые выступают против самого принципа вакцинации и которые могут поставить под угрозу миллионы жизней», — сказал глава британского правительства. Одновременно с трансляцией его выступления в центре Лондона собралось больше 15 тыс. человек, выступающих против ограничений, вводимых британским правительством из-за распространения нового коронавируса, или считающих пандемию выдумкой.

Джонсон подчеркнул, что здоровье людей по всему миру зависит сейчас от наличия доступной всем, безопасной и эффективной вакцины, где бы в мире она ни была создана. По его словам, «было бы бессмысленно рассматривать вопрос разработки вакцины с точки зрения узконациональных интересов и было бы аморально стремиться получить преимущество на этом поле, ведя нечестную игру».