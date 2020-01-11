Джонсон назвал крушение самолета в Иране сигналом к деэскалации в регионе

Признание властями Ирана своей вины в крушении украинского самолета является «важным первым шагом» и говорит о необходимости деэскалации напряженности в регионе. Об этом 11 января заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Всем совершенно понятно, что дальнейший конфликт приведет только к новым жертвам и трагедии. Жизненно важно, чтобы все лидеры теперь стремились к дипломатическому выходу (из кризиса. — Ред.)», — цитирует Джонсона Sky News.

Также британский премьер призвал провести «всеобъемлющее, прозрачное и независимое международное расследование» и репатриацию тел жертв. Он пообещал оказать поддержку семьям погибших подданных королевства и сотрудничать с властями стран, чьи граждане погибли в катастрофе.

1 января глава МИД Ирана Джавад Зариф официально заявил, что Boeing 737 был непреднамеренно cбит ракетой из-за «человеческой ошибки». Министр принес извинения и выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Впервые версию поражения самолета ракетой выдвинули американские СМИ 9 января. Вскоре об этом заявил Джонсон, а также его канадский коллега Джастин Трюдо: по словам министров, лайнер был сбит иранской ракетой «земля–воздух» или снарядом ЗРК «Тор». Однако поначалу Тегеран эту версию категорически отвергал, называя причиной крушения возгорание двигателя

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января. Самолет рухнул через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Великобритании. Все они погибли(aif.ru).