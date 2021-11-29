Омикрон-штамм коронавируса является поводом для беспокойства, но не причиной для паники. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме с речью, посвященной ситуации с пандемией.

«Этот штамм является поводом для беспокойства, а не причиной для паники», — сказал он. «У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие ученые. <…> Мы будем бороться и победим этот новый вариант [коронавируса]», — добавил американский лидер.

Власти США пока не считают, что для борьбы с омикрон-штаммом нужны новые вакцины. «Пройдет несколько недель прежде, чем мы узнаем все необходимое о том, как сильно существующие вакцины защищают от нового варианта [коронавируса]. <…> Наша команда медицинских специалистов считает, что вакцины продолжат обеспечивать [необходимый] уровень защиты от тяжелого течения болезни. В качестве дополнительной защиты, пожалуйста, надевайте маски», — сказал он.

«В том случае, надеюсь, это маловероятно, если обновленные вакцины или бустеры потребуются для реагирования на этот новый штамм, мы ускорим их разработку», — добавил американский лидер, подчеркнув, что администрация США «пока не считает, что потребуются новые меры». (ТАСС)