New York Times сообщает о диалоге президента США на встрече с лидерами мусульманских общин. Один из гостей сказал, что его жена не одобряла его поездку на встречу, потому что Байден поддерживает Израиль.

Байден ответил, что понимает это. По его словам, жена убеждает его немедленно прекратить войну в Газе.

Салима Сасвелл, основательница Совета лидеров чернокожих мусульман, рассказала об этой сцене в интервью. Она даже записала этот разговор, настолько он ей показался удивительным.

Белый дом прокомментировал это сообщение. «Как и президент, первая леди убита горем из-за нападений на сотрудников гуманитарных организаций и продолжающейся гибели невинных людей в Секторе Газа», — сказала пресс-секретарь первой леди.

Переговорная группа в Каире, согласно арабским изданиям, получила от Египта предупреждение не форсировать операцию в Рафиахе, но Израиль по-прежнему считает, что она необходима и готовится вводить войска в город на границе с Египтом.

Представленный план эвакуации мирного населения, по мнению американцев, выглядит нереальным. В Рафиахе скопилось 1.4 миллиона жителей Газы. (israelinfo.co.il)