Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил ТАСС, что конкретной даты новой встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пока нет, но визит в Москву не исключен.

Он напомнил, что в октябре встречался с российским коллегой в Минске, а на днях министры также провели телефонный разговор. «Мы с РФ в постоянных контактах, — сказал Байрамов на полях VIII Глобального бакинского форума «Мир после COVID-19″, отвечая на вопрос о возможности поездки в Москву. — Российско-азербайджанская повестка очень широкая, с этой точки зрения мы периодически встречаемся».

«Конкретной даты следующей встречи еще нет, но мы такую возможность никогда не исключаем, потому что у нас очень широкая повестка и всегда есть вопросы, которые нужно обсуждать», — подчеркнул глава азербайджанского МИД.