Джейхун Байрамов выступил на заседании Комитета министров Совета Европы

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выступил на 131-м заседании Комитета министров Совета Европы.

Как сообщили в пресс-службе МИД, глава МИД отметил, что Азербайджан активно участвует в конструктивном сотрудничестве с Совете Европы и ее различными институтами во всех сферах деятельности организации и заинтересован в продолжении этого сотрудничества по основа взаимного уважения и понимания.

Он призвал международное сообщество, в том числе Совет Европы, решительно убедить Армению отказаться от политики реваншизма и ненависти к Азербайджану и воспользоваться уникальной возможностью для установления прочного мира, регионального сотрудничества и развития.

В своем выступлении Джейхун Байрамов поздравил Германию с успешным завершением ее председательства в Комитете министров Совета Европы и выразил полную поддержку Азербайджана будущему председательству Венгрии.