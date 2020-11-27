Джейхун Байрамов: «В урегулировании конфликта мы вступили в фазу восстановления и реабилитации»

«Конфликты, длительная оккупация и безответственность ставят под угрозу мир и безопасность».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 42-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Министр отметил, что это тормозит и региональное сотрудничество:

«С удовлетворением хочу довести до сведения Совета, что заявление, подписанное 9 ноября этого года между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, открыло новую страницу в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Армения выводит свои вооруженные силы с оккупированных азербайджанских территорий. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность и суверенитет. В бывшей зоне конфликта размещаются миротворческие силы и создается совместный мониторинговый центр. В урегулировании конфликта мы вступили в фазу восстановления и реабилитации, мирного сосуществования. Появляются новые возможности для развития и сотрудничества, и ОЧЭС должна оценивать новые реалии и извлекать из них пользу».