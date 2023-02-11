Землетрясение, которое произошло в Турции, — это и наша боль, наше горе. Лучшее тому подтверждение – то, что каждый стремится помочь братскому народу в эти трудные дни. Жители всех регионов Азербайджана приносят из дома теплую одежду и другие вещи в пункты сбора помощи на местах, выражая свое сочувствие и поддержку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, проведенной в Кахраманмараше.

Отметив, что тысячи волонтеров из Азербайджана хотят приехать в Турцию, министр сказал: «Единственная причина, по которой они сегодня не приехали сюда, заключается в том, что это сложно организовать, необходима координация между всеми ведомствами. Скопление здесь слишком большого количества людей не означает, что они сразу внесут свой вклад. Именно поэтому сейчас ведется работа по организации планового прибытия волонтеров в зону землетрясения. Начиная с сегодняшнего дня, азербайджанские волонтеры будут прибывать в Турцию поэтапно, и они также примут участие в работе на местах».