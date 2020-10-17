Джейхун Байрамов рассказал Лаврову о ракетном ударе Армении по Гяндже

17 октября 2020 года по инициативе министра иностранных дел Азербайджана состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Министр Джейхун Байрамов сообщил своему российскому коллеге, что вооруженные силы Армении нанесли второй ракетный удар по азербайджанскому городу Гянджа после прекращения огня по гуманитарным соображениям.

Заявив, что ракетный обстрел нанес большой урон мирному населению, министр подчеркнул, что ответственность за это военное преступление лежит на руководстве Армении.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что гибель мирных жителей недопустима ни при каких обстоятельствах. Он подчеркнул важность соблюдения соглашения о прекращении огня по гуманитарным соображениям, согласованного на московской встрече.

В ходе разговора была подчеркнута необходимость начала предметных переговоров на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.