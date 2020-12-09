Джейхун Байрамов провел встречу с председателем парламента Ирана

В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Меджлиса (парламент) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Как сообщает МИД Азербайджана, спикер парламента назвал освобождение азербайджанских территорий важным шагом на пути к миру и прочной безопасности. Отметив важность повышения уровня всестороннего сотрудничества между Ираном и Азербайджаном, он подчеркнул использование для этого существующего различного потенциала.

Мохаммад Багер Галибаф рассказал о повышении уровня экономического, культурного и иного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также о приграничном сотрудничестве.

Джейхун Байрамов выразил соболезнование в связи с гибелью ученого-ядерщика Ирана в результате террористического акта. Он отметил, что Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма.

Говоря о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана, глава МИД с удовлетворением отметил поддержку высокопоставленных представителей Исламской Республики Иран, в том числе Верховного лидера, президента и депутатов.

Стороны также обменялись мнениями по другим представляющим взаимный интерес вопросам.