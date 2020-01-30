Джейхун Байрамов: «Подготовлен учебник по общей тюркской истории»

В рамках деятельности Международной тюркской академии подготовлен учебник по общей тюркской истории до 15 века, а также идет работа над учебниками по общей географии и литературе.

Об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на проходящем в Баку третьем заседании Международной тюркской академии, сообщает в четверг Trend.

Он выразил уверенность в том, что в ходе заседания будет утвержден интересный и содержательный план работы на 2020 год: «Помимо учебников, мы обсудим вопросы, связанные со знаменательными датами, юбилеями выдающихся личностей тюркского мира».

Отметим, что сегодня в Баку проходит третье заседание Научного совета Международной тюркской академии.

| 2020-01-30T13:21:57+00:00 30 января 2020, 14:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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