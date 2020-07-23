Джейхун Байрамов не исключил новых провокаций армян

«В последнее время радикальные армянские силы совершают вандализм и агрессивные действия против наших дипломатических представительств и мирных азербайджанских демонстрантов, протестующих против провокаций, совершенных Арменией».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.

Министр напомнил, что страны несут ответственность за обеспечение безопасности зданий дипломатических представительств и дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.

Говоря об активизации радикальных дашнаков в последнее время, министр не исключил, что с их стороны возможны еще одни провокации против наших дипломатических представительств.