Джейхун Байрамов назвал лицемерием призывы руководства Армении к прекращению огня

«Обстрел вооруженными силами Армении гражданских лиц в городе Гянджа после соглашения о гуманитарном перемирии, является еще одним наглядным примером варварства».

Как сообщает АПА, об этом в Twitter написал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что это свидетельствует о том, что призывы руководства Армении к прекращению огня — это ничто иное, как лицемерие.

Джейхун Байрамов также провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Сообщается, что в ходе беседы министры обменялись мнениями о нарушении Арменией перемирия.

Министр иностранных дел Азербайджана поговорил по телефону также с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти и России Игорем Поповым.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД, Дж.Байрамов проинформировал сопредседателей о том, что Армения продолжает преднамеренно обстреливать азербайджанское гражданское население и гражданские объекты даже после объявления гуманитарного перерыва. Министр сообщил о том, что через несколько часов после достижения договоренности о гуманитарном перемирии ВС Армении предприняли попытку атаки в Гадрутском и Джабраильском направлениях фронта, об обстреле армянской армией санитарной машиной, подбиравшей с поля боя тела армянских солдат и ракетном обстреле ВС Армении второго по величине города Азербайджана Гянджи, расположенного вдали от линии соприкосновения войск. Министр подчеркнул, что в результате ракетной атаки Гянджи погибли 9 мирных жителей, среди которых есть и дети, получили ранения 35 человек.

Министр отметил, что вся ответственность за ситуацию, сложившуюся в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении.