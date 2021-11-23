Известный художник Юсиф Мирза готовится к открытию выставки в Галерее Искусств Музейного центра. Тема, которой мастер посвятил свои работы, дорога и близка каждому – «Can Laçın» («Джан Лачин»). Экспозиция посвящена годовщине освобождения города Лачин от армянской оккупации.

Как сообщает #, торжественная церемония открытия выставки состоится 1 декабря.

Мероприятие организовано по инициативе председателя парламентского комитета по культуре Ганиры Пашаевой совместно с Министерством культуры и Музейным центром.

«Освобождение Лачина стало одним из блестящих итогом 44-дневной освободительной Отечественной войны, в ходе которой наша победоносная армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева чистила Карабах от захватчиков», — рассказывает Юсиф Мирза, уроженец села Садынлар Лачинского района.

Высшее образование он получил на факультете графики Азербайджанского государственного педагогического института. Как художник сформировался под влиянием своего педагога и старшего товарища, Народного художника Надира Абдурахманова. Юсиф Мирза прошел путь от школьного учителя до театрального художника в родном Лачинском районе.

В 1987 году переехал в Баку, но несколько лет спустя вновь вернулся в родные края – теперь уже с оружием в руках, стремясь защитить свою землю от армянских оккупантов. Образы родных мест, утраченных по итогам той войны, навсегда поселились в его творчестве уже в последующем, бакинском периоде творчества, в многочисленных произведениях, хранящихся в музеях и частных коллекциях в Азербайджане и за рубежом.

Во время 44–дневной Отечественной войны художник разработал дизайн памятного нагрудного знака в честь освобождения Лачина, учрежденного по инициативе азербайджанской диаспоры в Украине.

На выставке мастер продемонстрирует работы из нескольких серий, посвященных Лачину — «Времена года», «Ностальгия» и «Силуэты войны».

На выставке можно будет увидеть работу, посвященную Агоглану – персонажу местной легенды, по преданию, основавшему албанский храм V-VI веков на берегу реки Агоглан. В годы армянской оккупации там был устроен монастырь, в результате чего этот памятник архитектуры был варварски перестроен.

Серия «Силуэты войны» холодна и печальна, несмотря на то, что здесь нет сцен боев. В работах этой серии часто встречаются арки и колоннады – это полупризрачный собирательный облик Лачина. Арки между колоннами – это фасад Лачинского Дома культуры, в котором когда-то работал художник и который стал для него символом недавней эпохи оккупации.

Всего в экспозиции будет представлено 70 работ, выполненных в различных стилях — живопись, графика, объемные коллажи и скульптура.

Вход на выставку – свободный, однако на входе потребуется предъявить ковид-паспорт или сертификат.