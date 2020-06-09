Двухдневный локдаун оставил столичные рынки без продовольствия

После двухдневного локдауна в понедельник столичные рынки остались без продовольственной продукции. Из-за отсутствия товара многие торговцы закрыли свои «полки», другие продавали оставшийся с конца прошлой недели товар по высоким ценам.

Цены на черешню и вишню подскочили в два раза, принимая во внимание крайний дефицит этой ягоды в начале текущей недели. С прилавков исчезли абрикосы, сократилось предложение овощей — баклажанов, капусты, помидоров, огурцов и пр. Продавцы сообщили, что фрукты и овощи из регионов не поступали в столицу из-за мер Оперштаба, пообещав, что на следующий день фруктово-овощной ассортимент вернется на рынки.

Напомним, что решением правительства с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе была приостановлена деятельность во всех сферах работ, услуг, в том числе торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительных, скорой медицинской помощи и служебных автомобилей органов (учреждений) и организаций, деятельность которых разрешена).

Как сказал # глава пресс-службы правительства Ибрагим Мамедов, во время карантина не было ограничений на передвижение большегрузных машин. Чиновник сообщил, что не располагает данными о деталях поставок в столицу и крупные города страны сельхозпродукции в этот период.

Комментируя вопрос исчезновения сельхозпродукции со столичных рынков, глава Союза свободных потребителей (ССП) Эюб Гусейнов предположил, что фруктово-овощной ассортимент мог не ввозиться, поскольку на время двухдневного карантина не работали магазины, рынки и крупные склады сельхозпродукции.

«Считаю, что применяя такие меры, профильные ведомства должны были позаботиться о нормальных поставках продовольствия во избежание дефицита продукции, — сказал Гусейнов. — Во время последнего двухдневного карантина в столице и других крупных городах были закрыты магазины, рынки, не работали крупные оптовые объекты, поэтому принимать ввозимую сельхозпродукцию было негде и некому. Это, конечно же, неправильно, поскольку Министерство сельского хозяйства и прочие профильные госструктуры должны были принять надлежащие меры для бесперебойного поступления продовольствия с целью недопущения дефицита продуктов и повышения цен».

Собеседник уверен, что впредь такое допускать нельзя. «Приняв во внимание очевидные ошибки, оставившие без сельхозпродукции рынки и вызвавшие повышение цен, необходимо предпринять меры, — говорит Гусейнов, — Поскольку цены на продовольствие и без того растут». Он также напомнил, что в преддверии карантина ощущался дефицит хлеба, а ведь об этом следовало позаботиться заранее.

Досталось и экспортерам. Несмотря на то, что в течение двухдневного периода строгого карантина большегрузным автомобилям разрешалось завозить сельскохозяйственную продукцию в Баку, обратный выезд им был заказан. «Автомобили, перевозящие сельхозпродукцию в Россию, покинули столицу только после 6 часов утра в понедельник, — сообщил ученый-экономист Губад Ибадоглу. — Грузовики перевозят картофель, помидоры, клубнику и другую скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию. С другой стороны, поскольку рефрижераторы работают непрерывно, они потребляют 50 литров топлива в день, что приводит к дополнительным расходам и материальному ущербу для бизнесменов этого профиля. Все это вызвало серьезное недовольство у экспортеров».

По его словам, начиная с утра понедельника, грузовики, направляющиеся к границе, одновременно столкнулись с очередями на таможенных контрольно-пропускных пунктах.