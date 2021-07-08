Бывшие президенты Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев.

«По факту расследования дела о Кумторе в розыск объявлены бывшие президенты Акаев и Бакиев», — сказал он. По его словам, фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников. (ТАСС)