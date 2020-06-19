Двойная нагрузка: в нашей стране родителям-одиночкам на пособия рассчитывать не приходится

Воспитание ребенка связано с затратами сил, времени, и, конечно, денег. Детям нужна полезная пища для нормального роста, а продукты питания с каждым днем дорожают. Постоянно приходится покупать им новые вещи и обувь, ведь из тех, которые имеются, они быстро вырастают. Затрат требуют спортивные и иные секции, да и просто собрать ребенка в школу- недешевое мероприятие. В полных семьях легче распределить обязанности, да и работают часто оба супруга. Если же родитель воспитывает ребенка один, то на него ложится двойная нагрузка.

Сейчас многие остались без работы в результате пандемии COVID-19, и среди них есть родители — одиночки, которым в данной ситуации приходится особенно тяжело.

В России на днях Национальный родительский комитет представил в Госдуму предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов-одиночек. Они, как говорят авторы инициативы, являются одной из незащищенных групп во время кризиса. Отметим при этом, что в России недавно из-за пандемии семьи с несовершеннолетними детьми получили от государства по 10 тысяч рублей.

Что касается родителей-одиночек, то данный статус в этой стране позволяет рассчитывать на льготы на коммунальные услуги, двойной налоговый вычет, а также на запись в детсад вне очереди.

В нашей стране граждане, оставшиеся без работы, и то далеко не все, получали в течение двух месяцев 190 манатов от государства. Но специальных выплат тем, у кого растут дети, не было, а вопрос о родителях-одиночках и не поднимался.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что то, что в России так беспокоятся о маленьких гражданах страны, можно только приветствовать.

«Хорошо было бы, если бы и у нас выдвигали и воплощали в жизнь подобные инициативы, но как-то не верится, что это произойдет в обозримом будущем. Что касается льгот, положенных родителям-одиночкам, то в Азербайджане и государственных детских садов практически не осталось, так что эта льгота была бы неактуальной в местных реалиях. Но все остальное вполне можно было бы осуществить. Например, на одинокую маму или папу с двумя детьми должно полагаться пособие в размере хотя бы двух минимальных зарплат. Многие такие семьи действительно находятся в тяжелой финансовой ситуации, тем более сейчас, когда обострилась проблема безработицы. Родители-одиночки уязвимы, особенно женщины»,– заявил он #.

По словам Исмаилова, можно также предоставить таким родителям льготы на коммуналку. Предоставили же их беженцам в свое время, значит, такая возможность имеется.

«Можно также предоставить им льготы на пользование транспорта. Любая, даже небольшая помощь, тут не будет лишней. Конечно, – подчеркивает он,– если родитель-одиночка вступит в брак, то он должен быть лишен льгот».

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что в России серьезные демографические проблемы, потому там стараются всячески поддержать семьи с детьми. В Азербайджане таких проблем нет, а значит в такой поддержке нет особой необходимости.

По его мнению, если родителям- одиночкам начнут выплачивать пособия, и не месяц-два, а длительный период, это может, напротив, негативно сказаться на институте семьи и стать причиной увеличения числа разводов.

Агаев считает, что государство должно поощрять родителей, если тем удалось вырастить здорового ребенка, и не важно, речь о полной семье или о семье, в которой один родитель. Он подчеркнул, что важно не просто дать жизнь ребенку, а суметь о нем позаботиться самим, не ожидая помощи со стороны. Люди должны понимать, что рождение ребенка- ответственность, к которой они должны быть готовы.

В каждой стране свои нюансы, которые надо учитывать, говорит экономист Фуад Ализаде. Он подчеркнул, что социальное обеспечение граждан очень важно, и это стратегический момент. А остальное зависит от того, насколько острым для конкретного государство является решение того или иного вопроса.

«В России низкий уровень рождаемости, и его всячески стремятся там повысить, в том числе благодаря различным выплатам и льготам. Наша страна социально ориентирована, но у нас осуществляются другие программы поддержки семей и уязвимых групп населения»,– сказал он.

То, что в нашей стране нет демографического кризиса, и население растет без каких-то усилий со стороны государства, можно услышать часто. Но некоторые социологи предупреждают, что если оно и дальше будет отстраняться от помощи семьям с детьми, то ситуация со временем ухудшится. Они подчеркивают, что раньше многодетные семьи в нашей стране были привычны, сейчас большинство решается на рождение всего двух детей, и не только в Баку, но и в регионах.