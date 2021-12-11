Обрушившийся на восточные американские штаты ураган оставил без электричества 200 тысяч человек/

Как передает РИА Новости, об этом сообщает FoxNews.

По данным телеканала, порядка 138 тысяч пользователей заявили об отсутствии электричества в штате Теннесси, порядка 72 тысяч — в Кентукки.

Ранее торнадо в Иллинойсе обрушил склад онлайн-ритейлера Amazon, как минимум, два человека погибли, в здании могли находиться от 50 до 100 человек.

Торнадо и ураганы накрыли целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир считает, что число погибших в регионе в результате торнадо на востоке США может превысить 50 человек.