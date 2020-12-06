Две судьбы, две разных повести…

Это очень показательная история. Она о том, что история в конечном счете всегда все и всех расставляет по своим местам, всем воздает справедливую оценку. В том числе и тем, кто совсем еще недавно, насмешкой судьбы был вознесен на политический Олимп одной из ведущих мировых держав, а ныне влачит поистине жалкое существование. Да, речь пойдет о последнем генсеке ЦК КПСС, первом и последнем президенте СССР, лауреате Нобелевской премии мира Михаиле Горбачеве.

О нем давно уже практически не вспоминают в СМИ, его мнение давно уже не интересует никого из политиков и политологов не только в мире, но и даже в России. Наконец, родственники перестали навещать 89-летнего Михаила Горбачева, который доживает свой век в абсолютном одиночестве в частном служебном доме в Подмосковье. Несмотря на то, что он с трудом передвигается, внуки больше не приезжают к нему и не помогают, признается Михаил Сергеевич в фильме «Горбачев. Рай» Виталия Манского, премьера которого состоялась накануне на открытии фестиваля документального кино «Артдокфест».

Журналисты газеты «МК», побывавшие на показе, сравнивают фигуру некогда могущественного политика и государственного деятеля с образом короля Лира, забытого и преданного собственными дочерями. Горбачев совершенно не скрывает, что ему тяжело — даже чтобы подняться с кресла, ему нужно приложить значительные усилия. Двигается он с помощью специального приспособления.

Репортеры напоминают, что дочь и две внучки Михаила Сергеевича постоянно проживают в Германии и в Россию больше не наведываются. А сам экс-политик находится в таком состоянии, что самостоятельно выехать куда-либо он не может. «Мы видим брошенного родственниками человека, и все остальное воспринимаем в этом свете. Это приговор тем, кто это допустил», — резюмируют журналисты.

Случившееся закономерно. Потому, что Михаил Горбачев был совершенно случайной фигурой в большой политике. Эта абсолютная посредственность, не понимающая всей ответственности, всей тяжести бремени власти, ни в чем глубинно не разбиралась. Зато самомнения, склонности к позерству и веры в собственное мессианство, как и склонности к интригам, там всегда было в избытке.

«Когда я шел на встречу с Горбачевым, то ожидал увидеть одетого в большевистское пальто и каракулевую пилотку товарища. Но меня представили одетому в модный французский костюм господину с часами Rado Manhattan. Взглянув на них, я подумал — да. Он продаст нам все!», — так вспоминал свою первую встречу с Горбачевым тогдашний президент США Рональд Рейган.

Он оказался прав. Горбачев в итоге осуществил мечту коллективного Запада. Он развалил СССР, ликвидировав государство, которое вначале обещал всего лишь «перестроить». Огромное количество российских и западных политологов сходится во мнении, что у СССР был шанс на выживание и даже дальнейшее укрепление. Нужно было немногое — наличие во главе государства грамотного и сильного политика. Горбачев же был безграмотным и слабым.

Именно поэтому распад СССР сопровождался огромным количеством громадных трагедий для народов, входивших в его состав. Именно при Горбачеве была скрыта правда об истинных масштабах аварии на Чернобыльской АЭС. Именно при нем была осуществлена кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом, которая в итоге привела к уничтожению огромных территорий виноградников в Азербайджане и в других республиках СССР, что нанесло огромный ущерб сельскому хозяйству и всей экономике страны, не устранив, а загнав в подполье алкоголизм. Советские люди стали гнать самогон и травились тройным одеколоном. Спасибо Михаилу Сергеевичу!

Благодаря проводимой Горбачевым политике в 1988-1989 годах в СССР началось существенное падение основных показателей экономического развития, разразился острый валютный кризис. По его же вине в Алма-Ате в декабре 1986 года произошел один из первых в СССР массовых митингов. То протестовала казахская молодежь, возмущенная решением генсека ЦК КПСС Горбачева о снятии с должности первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома партии.

И тут имеет смысл вспомнить о личности, противостоянию с которой так много времени и сил уделил Горбачев. Речь идет о Гейдаре Алиеве, который с 1959 по 1982 год возглавлял Советский Азербайджан, а позже, благодаря осуществленным в республике экономическим реформам, был переведен в Москву. С 1982 года он стал членом Политбюро ЦК КПСС, первым заместителем председателя Совета министров СССР.

Гейдар Алиев курировал машиностроение, легкую промышленность и транспорт; культурную и образовательную сферы всего СССР. И как курировал! До сих пор советские и российские политики с уважением вспоминают о том, что в июне 1983 года Гейдар Алиев возглавил государственную комиссию и организовал работы по ликвидации последствий катастрофы теплохода «Александр Суворов» под Ульяновском. С 1984 года Алиев возглавлял комиссию по реформе советской школы. Позднее, 31 августа 1986 года, он возглавил правительственную комиссию, созданную для расследования катастрофы парохода «Адмирал Нахимов». В октябре того же года он занял пост председателя бюро Совета министров СССР по социальному развитию.

На каждом «фронте» порученной ему работы Г.Алиев проявлял себя в качестве невероятно трудолюбивого, грамотного, способного решать проблему политического деятеля, чиновника высшего звена. Именно поэтому он был так неугоден Горбачеву, который сделал все для отстранения Гейдара Алиева от всех занимаемых должностей. Это была месть посредственности и интригана яркой личности, в которой он видел себе опасного конкурента.

В итоге, многие десятилетия спустя, российский кинорежиссер Карен Шахназаров озвучил мысль, согласие с которой высказывали многие советские и российские, украинские, белорусские и западные эксперты: «Если бы во главе СССР встал Гейдар Алиев, то развала Советского Союза можно было бы избежать». И это правда. Потому, что Горбачев был разрушителем, а Гейдар Алиев созидателем. Горбачев был близоруким и безответственным политиком, тогда как Гейдар Алиев всегда обладал способностью предвидеть последствия любого принятого решения.

В этой связи уместно вспомнить свидетельство первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: «Гейдар Алиев был единственным из руководства Политбюро ЦК КПСС, кто пытался в преддверии алма-атинских событий 1986 года уговорить Горбачева не принимать скоропалительных решений. Он настаивал на том, что нельзя было ставить во главе Казахстана вместо уходящего на пенсию Кунаева «привозного» лидера, а надо выдвинуть местного. Однако к нему не прислушались, и случилось то, что случилось, – возмущенный народ вышел на площади и улицы, что в итоге вылилось в кровавое столкновение. Так же было и потом, когда он начал активно критиковать руководство Кремля в отношении издержек в национальной политике, в частности, в Закавказье, и начал бить тревогу по поводу назревавшего карабахского кризиса. Это стало той каплей, насколько я знаю, которая переполнила чашу терпения, и он был отправлен в отставку», — утверждал Н.Назарбаев.

И это была правда. По вине Горбачева разгорелся армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, перешедший в стадию войны между жителями двух соседних республик. Примечательно, что старт ему был дан после того, как Горбачеву и его армянскому окружению удалось снять Г.Алиева со всех занимаемых в СССР высоких должностей. Этот кровавый конфликт длился более трех десятков лет и только сейчас, после успешно проведенной азербайджанской армией во главе с президентом АР Ильхамом Алиевым контрнаступательной операции, завершившейся капитуляцией Армении, появился шанс на окончательное урегулирование этого конфликта, унесшего тысячи и тысячи жизней с обеих сторон.

А еще, по приказу Горбачева в январе 1990 года в Баку были введены карательные войска. Это Горбачев виновен в трагических событиях, в ходе которых погибли 131 мирных жителя Баку, ещё 744 человека были ранены. Поразительно, но именно в тот же 1990 год Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира. Вы только вдумайтесь в масштаб цинизма и девальвации столь высокой награды! Ее получил тот, по чьей вине произошла не только январская трагедия 1990 года, но и осуществлённая в ночь на 9 апреля 1989 года в Тбилиси силами внутренних войск МВД СССР и Советской армии карательная акция, которая привела к гибели 21 человека и травмам 290 человек.

А потом ведь были еще и события в Вильнюсе 11-13 января 1991 года. Согласно расследованию прокуратуры Литвы, погибло 15 человек (13 непосредственно в ночь трагедии, еще двое пережили штурм телебашни, но скончались позже), 900 человек было ранено. И в этой бойне также лично виноват Михаил Горбачев! На его руках слишком много крови, на его совести слишком много трагедий. И потому не стоит удивляться тому, что он доживает свой век в одиночестве, всеми покинутый, никому не интересный, не нужный, презираемый миллионами людей в самых разных странах мира.

Совершенно иное отношение к памяти Гейдара Алиева. Он вписал свое имя в новейшую историю в качестве ярчайшего советского политического деятеля. Он стал создателем независимого Азербайджана, вытащив страну из бездны проблем и начав ее превращение в современное, сильное, ведущее в регионе государство. Которое восстановило свою территориальную целостность именно благодаря тому фундаменту, что был заложен в основание нашей страны. И именно поэтому к 12 декабря на могилу Гейдара Алиева придут многие граждане Азербайджана. Это будет дань памяти ярчайшему патриоту Азербайджана, мудрому и дальновидному политику, память о котором будет жить в сердцах и умах миллионов еще долгие годы. Чего не скажешь о всеми покинутом Михаиле Горбачеве.