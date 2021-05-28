Японское грузовое судно «Бякко» в четверг столкнулось с небольшим танкером «ULSAN PIONEER», зарегистрированным на Маршалловых островах. Как сообщил телеканал NHK, инцидент произошел во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку, передает ТАСС.

В результате столкновения японское судно перевернулось. Из 12 членов экипажа 9 были спасены, трое числятся пропавшими без вести. На их поиски отправлены более 10 катеров береговой охраны.

Танкер «ULSAN PIONEER» в результате инцидента не получил серьезных повреждений. На его борту находятся 13 моряков — граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.