8 июля жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов, передвигаясь незаконным путем вне контрольных пунктов пешком в направлении деоккупированного села Ашагы Абдурахманлы, подорвались на противопехотной мине и получили телесные травмы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в настоящее время сотрудники полиции, военнослужащие Внутренних войск и специалисты ANAMA принимают незамедлительные меры для их безопасной эвакуации.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, все еще встречаются случаи, когда отдельные лица пытаются незаконными путями проникнуть на освобожденные от оккупации территории. Такие незаконные посещения в результате приводят к их смерти или пожизненной инвалидности», — отметили в пресс-службе МВД.

Подорвавшийся сегодня на мине Нуру Нуриев еще в феврале был задержан полицией при попытке незаконно проникнуть на деоккупированные территории и арестован в административном порядке на 30 суток.