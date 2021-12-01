Бакинцы получили шанс оценить творчество известного грузинского мастера Нино Кипшидзе. Она работает в редкой и уникальной технике создания панно из лоскутков ткани, используя при этом старинные и редкие материалы. Результаты ее труда поражают самого искушенного зрителя. Полотна Нино Кипшидзе превращаются в неповторимые произведения искусства, а композиции, которой удается добиться мастеру, может позавидовать любой художник, работающий с живописью.

Выставка проходит в Азербайджанском национальном музее ковра. Куратором проекта стала профессор Тбилисского государственного университета Ирина Кошоридзе.

В Баку Нино Кипшидзе привезла 45 панно в технике аппликации по текстилю.

Фрагменты ткани самой разной расцветки и фактуры создают неповторимую поверхность, визуально «прорывающую» двухмерную плоскость и представляющую зрителям совершенно новый, неповторимый, многомерный мир. Большинство работ этой художницы представляют собой пейзажи и натюрморты, хотя в ее творчестве есть и фигуративные композиции. Пейзажи, созданные на панно, напоминают восточные гравюры.

Отдельное место в экспозиции занимает панно, которое автор посвятила Азербайджану. Уникальная композиция была создана с использованием традиционного азербайджанского платка келагаи. Их Нино подарила приятельница из Ашхабада.

«Я была на заводе по производству келагаи в Шеки и была впечатлена увиденным. Мне очень нравится этот платок, и в целом, традиционное искусство Азербайджана. Очень люблю Баку, такой радужный и открытый город», — говорит мастер в беседе с корреспондентом #.

Нино Кипшидзе родилась в Нью – Йорке, и признается, что американский образ жизни не мог бесследно пройти мимо нее, затронув все сферы, в том числе и творчество. Сейчас художник проживает в Грузии, но за ее творчеством следят искусствоведы и поклонники высокого искусства со всего мира.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова с восторогом разглядывает работы грузинского художника.

«Восхищает то, как Нино Кипшидзе при помощи маленьких иголок соединяет различные ткани, создавая потрясающие полотна без эскизов. Каждая ее картина рождается в процессе работы. Она использует фрагменты совершенно разных тканей — старинные образцы, материалы из личного гардероба, даже галстуки прадеда. В итоге получаются такие потрясающие композиции. Я была потрясена, впервые увидев ее работы, и мне сразу же захотелось поделиться этими эмоциями со своими соотечественниками – так и возникла идея организации выставки в нашем музее», — рассказывает Ш.Меликова.

Открытие выставки посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

«Мы очень рады тому, что после долгой паузы, вызванной пандемией, у нас наконец-то появилась возможность посетить в Баку эту замечательную выставку. Работы Нино Кипшидзе отличаются оригинальностью, в них присутствует душа, культура, традиции и обычаи Грузии. Уверен, что эта выставка понравится азербайджанскому зрителю, а данное мероприятие будет способствовать дальнейшему развитию дружественных связей между Грузией и Азербайджаном и налаживанию новых контактов между нашими странами», — сказал господин посол в интервью корреспонденту #.

Уникальная экспозиция Нино Кипшидзе будет «гостить» в бакинском музее до 22 января 2022 года.