В экспертных кругах высказывается мнение, что не без участия Москвы Тегеран ударил ракетами по генконсульству США в Ираке, где, как говорят иранцы, был центр подготовки израильской разведки Моссад. Кремль хочет отвлечь внимание от своей агрессии против Украины, и заинтересован в создании других острых очагов напряжения в разных регионах, в хаотизации всеобщей ситуации. Фактически, это можно считать попытками затеять Третью мировую войну.

Кроме того, конкретно эта ситуация в иракском Курдистане очень на руку Москве. Ведь последние недели речь шла уже о грядущем снятии санкций с Ирана и превращении его в основного поставщика нефтегаза в Европу — вместо России. И тут такое… Вопрос только, как русским удалось спровоцировать Иран на такой шаг? Там ведь тоже понимают, что это ломает все их перспективы, которых они так долго ждали. Может, этот удар по Эрбилю стал возможным в результате борьбы и противоречий между группировками в руководстве ИРИ, то есть, произошел без полного консенсуса в правящих кругах?

На эти вопросы # ответили известные эксперты по соответствующему региону.

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований (Киев):

— В воскресенье утром было выпущено 12 баллистических ракет из Ирана в сторону нового консульства США в Эрбиле, на севере Ирака. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял ответственность на себя, заявив, что это возмездие за убийство двух офицеров КСИР в Сирии во время израильского нападения на прошлой неделе. Иранское государственное телевидение Press TV сообщило, что ракеты поразили «базы Моссада в Эрбиле». Если США не реагируют на то, что Путин разоряет Украину, то какие шансы на то, что они отреагируют на нападение на севере Ирака, в результате которого никто не был убит и «только» два человека получили легкие ранения?

Иран взбешен и разочарован тем, что ядерное соглашение, переговоры по возобновлению которого идут последние 11 месяцев, застопорилось именно тогда, когда его планировали подписать. 5 марта министр иностранных дел России неожиданно потребовал широких гарантий того, что на торговлю России с Ираном не повлияют санкции, введенные против Москвы из-за ее вторжения в Украину – требование, которое западные государства назвали неприемлемым, а Вашингтон недвусмысленно заявил, что на это не согласится. Подписание соглашения влекло отмену санкций и предоставляло Тегерану неожиданную прибыль в десятки миллиардов долларов. Как следствие, разъяренный и разочарованный Иран проводит пуск баллистических ракет куда-то в направлении то ли американского консульства, то ли в направлении мечты о снятии санкций.

Нападение на Эрбиль имело целью послать месседж США и Западу о том, что Украина – не единственная ваша головная боль, помните о нас. Помните о нас и завершите новое ядерное соглашение. Иначе мы можем причинить неприятности. Другими словами, Иран после российской провокации возвращается к своему проверенному способу работы: когда все остальное терпит неудачу, нужно посеять хаос. Ирония в том, что именно Россия срывает соглашение и требует от США гарантий. Такие гарантии, которые США безусловно не предоставят. Иранцы очень хотят этого соглашения, и США очень хотят его подписать. Но теперь российские требования – порожденные вторжением в Украину, остановили процесс.

Как еще Иран намерен реагировать на то, что Россия сорвала подписание соглашения? Думаю, что в Тегеране взбешены московской провокацией, но загнали сами себя в глухой угол. Пока действовать против США, используя Израиль как оправдание, гораздо привычнее.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего:

— Я считаю, что Россия не имела никакого отношения к ударам Ирана по территории Ирака.

Причины, по которым Иран ударил по объектам США в иракском Курдистане, связаны с другими темами: противостоянием Израиля и Ирана в регионе, недовольством Ирана медленным ходом переговоров в Вене, недовольством Ирана коалиционными переговорами в Багдаде.

Ирану невыгодно поддерживать вторжение РФ в Украину, ибо это не несёт никаких выгод, а лишь риски, особенно санкционные. Иран и РФ вообще сложно назвать союзниками, они ситуативные партнеры, но при этом соперничают за влияние на Ближнем Востоке, в той же Сирии.