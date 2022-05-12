В Баку 10 и 11 июля состоится мастер-класс известной израильской скрипачки Евгении Эпштейн в рамках проекта «Simurq», сообщает #.

А 9 июля в зале камерной и органной музыки (Кирха) состоится концерт с участием Евгении Эпштейн и известной азербайджанской пианистки, лауреата международных конкурсов Саиды Таги-заде.

Евгения Эпштейн родилась в России, начала учиться игре на скрипке в возрасте шести лет, окончила школу для одаренных музыкантов вместе с Владимиром Мильштейном.

Эмигрировала в Израиль в 1990 году. Там она училась у Артура Циссермана, Яира Клесса и Ирены Светловой в Тель-Авивской музыкальной академии, а затем у Бениона Шамира в Роттердамской королевской академии, где она получила степень магистра. Во время учебы в Академии она выиграла несколько призов и конкурсов и приняла участие в мастер-классах Исаака Стерна, Генри Майера и Захара Брон.

Евгения Эпштейн является соучредителем струнного квартета «Авив», который выиграл 3-й Международный конкурс камерной музыки в Мельбурне, Конкурс струнных квартетов в Бордо и Музыкальный конкурс имени Чарльза Хеннена. Квартет также был объявлен «Лучшим молодым ансамблем» министерствами культуры Германии и Израиля (1999, 2000, 2003, 2008).

Как солистка она выступала с Reconsil Sinfonieta Vienna, Бухарестским филармоническим оркестром, Задарским камерным оркестром, Сплит-симфоническим оркестром, Богемской филармонией, Оксфордским филармоническим оркестром и Ашдодским и Рамат-Ганским симфоническим оркестром. Она давала сольные концерты на всех крупных израильских площадках и радио по всему миру. Она также выступала на фестивалях, включая Балтийский фестиваль в Эстонии, фестиваль камерной музыки в Готланде и фестиваль камерной музыки Ursus, фестиваль Ameropa — Прага, шкатулка камерной музыки — London.UK Луниджанский музыкальный фестиваль — Италия.

Как скрипач и камерный музыкант, Евгения часто дает мастер-классы, в том числе в Международной летней академии Иса, Пражской музыкальной академии, Китайско-Шанхайской музыкальной академии, Латвийско-Рижской музыкальной академии, Лиепайской музыкальной школе и в Болгарии -Софийской академии музыки, Польше — Вроцлавской академии музыки, Краковской академии музыки, в Австрии — университетах MDW и MUK в Вене.

В настоящее время Евгения Эпштейн является доцентом Академии художеств Сплита, профессором скрипки и камерной музыки и художественным руководителем летней школы Summer Con Spirito в Трогире, Хорватия.