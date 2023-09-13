Минувшей ночью дрон-камикадзе атаковал территорию «Редкинского опытного завода» в Тверской области. Об этом сообщает российское издание Baza.

«По предварительным данным около 4 утра неизвестный БПЛА упал на территории склада, который у завода арендует компания «Спецнефтьпродукт». В результате взрыва была повреждена одна пустая цистерна, а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Факт атаки беспилотника подтвердил местный губернатор Игорь Руденя. Традиционно сообщается, что дрон был успешно сбит, хоть и упал на территории стратегического предприятия, где повредил цистерну, лишь по случайности оказавшуюся пустой.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили атаку на «Редкинский опытный завод» в Тверской области России в среду, 13 сентября. Известно, что предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.