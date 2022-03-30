Военно-морские силы Российской Федерации, заминировав Черное море пытаются дискредитировать Украину перед международными партнерами. Оккупанты используют морские мины как неконтролируемые дрейфующие боеприпасы, которые были захвачены вместе с оккупацией украинского полуострова Крым в 2014 году.

Как объяснили в Министерстве иностранных дел, это серьезное обвинение, ведь неконтролируемые мины могут нанести трагический вред жизни и здоровью экипажей гражданских кораблей.

«Итак, Россия, используя морские мины с захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами. Такими действиями государство-агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море, что противоречит принципам и нормам международного морского и гуманитарного права и уклониться от ответственности за военные преступления и морской разбой», – указано в сообщении.

В МИД твердо обозначили, что любые последствия от указанных мин лежат целиком на Кремле и его вооруженных силах. Со своей стороны, Украина призывает международные инстанции отреагировать на противоправное поведение РФ и привлечь ее к уголовной ответственности.

«Об использовании Россией дрейфующих мин в Черном море Украина, придерживаясь своих международных обязательств, уведомила Международную морскую организацию, а также международных партнеров по каналам международной автоматизированной системы безопасности навигации на море (NAVTEX)», – заключили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Эту информацию также подтвердили в Одесской области. «Мины, одну из которых уже уничтожили турки в Босфоре, а также румыны вблизи своих берегов, являются русскими. Это подтверждает соответствующую маркировку. Эти мины были захвачены в 2014 году в Севастополе, поэтому россияне этим и пользуются. Разбросали и пробуют обвинять Украину», — сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Напомним, 26 марта Турция перекрывала движение судов проливом Босфор из-за мины, вероятно, одной из тех, которыми Россия заминировала Черное море. Саперы обезвредили ее, после чего навигацию проливом восстановили.

Впоследствии морскую мину нашли возле побережье Румынии.

Раньше Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через Госагентства информацию о том, что эти мины могут достаться Босфору. Российские источники сообщали о размещении 420 мин. (УНИАН)