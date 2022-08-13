В Лас-Вегасе несколько известных казино оказались затоплены из-за проливных дождей с грозами, сообщает газета The Washinqton Post.

В частности, от наводнения пострадали казино Caesars Palace и Planet Hollywood. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что вода льется с потолка и заливает залы игорного заведения. Известно также, что один из этажей парковки оказался затоплен.

New York Post со ссылкой на очевидцев события пишет, что сотрудники казино пытались спасти игровые автоматы, накрывая их стульями (aif. ru)

Добавляется, что подтопление также привело к серьезным перебоям в подаче электроэнергии в городе. Без света остались около 17 тыс. потребителей. По прогнозам синоптиков, дождь в городе продлится до конца выходных.