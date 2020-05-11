Достойные аргументы: Эстония адресовала Москве свое видение событий 75-летней давности

Интересный сюрприз в этом году преподнесли соседней России эстонцы. Президент страны Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония не имеет причины праздновать 9 мая, так как окончание войны не принесло стране свободы. «Вторая мировая война для нас завершилась лишь в 1991 году, а возможно даже в 1994-м, когда последние советские военные покинули наши государства», — заявила Кальюлайд в интервью литовскому порталу BNS.

Она также сообщила, что Балтийские страны не могут согласиться с попытками России переписать историю в рамках оправдания преступления советских властей. Руководитель Эстонии предупредила об угрозе, которую создают для Балтийских стран тенденции вернуть политику силы, игнорирующую принципы международного права.

К.Кальюлайд вместе с президентами Литвы и Латвии обнародовала совместную декларацию, в которой осуждаются попытки России принизить роль Москвы в развязывании Второй мировой войны и преступления советских властей в оккупированных Балтийских странах.

Президент отметила, что этим шагом Балтийские страны продемонстрировали, что «у них нет никакой причины праздновать» майские события 1945 года, поскольку последовавшая после этого оккупация препятствовала развитию государств.

«Да, для большинства Вторая мировая война завершилась намного, намного раньше, чем для нас. С помощью Плана Маршалла страны Европы смогли начать восстанавливать свою экономику. Мы же все еще ощущаем воздействие 50 утерянных лет – как минимум в своей экономике», – сказала она.

К.Кальюлайд отметила, что все чаще заметны примеры политики силы, которые создают угрозу маленьким государствам, поэтому они должны стремиться сохранить уважение к принципам равенства суверенных государств, закрепленных в Хельсинкской декларации.

И, как сказала президент Эстонии, оккупация территорий Украины и Грузии показала, что там эти принципы не удалось реализовать.

В свою очередь министр обороны Юри Луйк заявил, что Эстония извлекла из Второй мировой войны и предшествовавших ей периодов два четких урока: независимость Эстонии невозможна без демократических союзников и нужно постоянно наблюдать за Россией.

«Мы чтим память десятков миллионов жертв войны, большая часть которых была защитниками своей родины, простыми солдатами и мирными гражданами, исполнявшими приказы агрессоров и оккупантов», — сказал Луйк в обращении, посвященном годовщине окончания Второй мировой войны.

Он отметил, что тоталитарные державы не уважают международное право, а также миролюбие малых государств и их право на независимость.

«Геополитическое расположение делает независимость Эстонии немыслимым без демократических союзников, обладающих экономической и военной силой. Членство в ЕС и НАТО для нас не просто неизбежный выбор в сфере политики безопасности. Мы европейцы — это наша историческая и культурная идентичность», — сказал Луйк.

Что же до России, «военные и так называемые гибридные риски не исчезли и в условиях пандемии, и не исчезнут и после нее». Министр заверил, что Эстония и другие союзники НАТО сделают все от них зависящее, чтобы сдерживать Россию и избежать новой войны.

Он подчеркнул, что Соединенное Королевство и Франция не замышляли Вторую мировую войну, а Польша не была ее инициатором.

А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу принял участие в видео-встрече ООН, на которой обсуждалось 75 лет с окончания Второй мировой и уроки, которые можно извлечь из того конфликта. Рейнсалу в своем выступлении упомянул, что не все страны, к сожалению, извлекли из конфликта уроки, и упрекнул Россию за агрессию в Грузии и Украине.

«Мы осуждаем подобное незаконное применение силы. Мы обязаны продолжать политику непризнания», — сказал он в отношении действий России в Донбассе, Крыму и Грузии.

Рейнсалу заявил и о необходимости продолжать расследовать преступления коммунизма и других диктатур. «Мы осуждаем недавние попытки манипулирования историческими событиями и оправдания пакта Молотова-Риббентропа, как это делается в РФ. Мы все должны помнить, что после войны многие европейские государства на полвека оказались под гнетом СССР, и их лишили свободы, суверенитета, достоинства, прав человека и возможности свободного развития», — сказал Рейнсалу.

«Преступления нацизма были осуждены в Нюрнберге, но до сих пор сохраняется острая необходимость дать моральную оценку и провести юридическое расследование преступлений тоталитарного коммунизма СССР и других диктатур, торжествовавших в Европе», — заявил министр.

Со своей стороны отметим, что тут все сказанное абсолютно верно. Напоминания об этих фактах у руководства России всегда вызывают лишь бешенство, хотя если б оно дало себе труд задуматься и осознать правоту аргументов, приводимых эстонскими коллегами и политиками других стран, уже в обозримом будущем это могло бы послужить оздоровлению России и, может быть, превращению ее в нормальную европейскую страну.