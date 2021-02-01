Дорожная полиция обратилась к населению в связи с открытием школ в Азербайджане

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с возобновлением традиционного обучения в начальных классах школ.

В обращении подчеркивается, что начало очного обучения учащихся начальных классов в средних школах, а также возобновление работы во многих сферах обслуживания с сегодняшнего дня вызвали увеличение трафика на дорогах, улицах и проспектах, особенно в районах, где расположены средние школы.

«В связи с этим Главное управление ГДП просит всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, в частности водителей, которые возят детей в школу на своей машине, не парковаться в неустановленных местах, не создавать помехи для свободного и беспрепятственного передвижения других участников дорожного движения.

В то же время рекомендуем пешеходам передвигаться по тротуарам и не выходить на проезжую часть, переходить дорогу только по пешеходным переходам, родителям — не оставлять малолетних детей без присмотра, лицам, пользующимся общественным транспортом, — соблюдать социальную дистанцию и носить защитные медицинские маски», — говорится в обращении.