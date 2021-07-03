Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер Европейской народной партии Дональд Туск возвращается к активной политической деятельности в Польше. Об этом он сообщил в субботу на съезде крупнейшей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» (ГП).

«Я вернулся на 100%», — отметил он. По словам Туска, он верит в свою команду. «То, с чем я тут встретился, начиная от решения Бориса Будки, это было сильнее, чем мое личное стремление вернуться к борьбе, потому что это дало мне веру в то, что я могу работать с людьми, которые действительно хотят сделать что-то хорошее, несмотря на личные интересы», — указал он.

Занимавший в последние годы пост лидера «Гражданской платформы» Борис Будка попросил Туска вернуться в партию и возглавить ее. «Нужно передать эстафету, чтобы вместе добиться победы, вместе добиться успеха», — сказал он. (ТАСС)