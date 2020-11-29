Дональд Трамп назвал прошедшие выборы «большой помойной ямой»

Действующий президент США Дональд Трамп дал в воскресенье телефонное интервью телеканалу Fox News. Речь идет о первом интервью президента после состоявшихся в стране президентских выборов. Обращаясь к телезрителям, Трамп назвал состоявшиеся выборы «самыми испорченными выборами, какие когда-либо приходилось видеть». Президент заявил о тысячах поданных за него голосов, засчитанных как голоса, поданные за Байдена. Кроме того, он говорил о случаях, когда, по его словам, засчитывались голоса уже умерших людей.

Трамп назвал прошедшие выборы «большой помойной ямой». По его словам, он должен был выиграть во всех «колеблющихся» штатах. Он также назвал «бедствием» голосование по почте. По словам Трампа, у него намного больше голосов, чем требуется, чтобы одержать победу.

Трамп резко высказался о ряде бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб, включая Джеймса Коми, Эндрю Маккейба и Джона Бреннана. Говоря о «российском расследовании», президент вновь охарактеризовал его как фальшивку.

По словам Трампа, находясь на своем посту, он сделал больше, чем какой-либо другой президент. Он упомянул, в частности, о финансово-экономической ситуации в стране. Касаясь политической ситуации, Трамп заявил об опасности, исходящей, по его мнению, от радикальных левых.

Отвечая на вопрос о действиях своей команды юристов, президент отметил, что юридические дела, инициируемые его предвыборным штабом, трудно довести до Верховного суда.

Таким образом, президент продолжает настаивать на том, что выборы прошли с массовыми нарушениями.

Официальные органы, которые следили за электоральным процессом, говорят об обратном.