Дом отца принцессы Дианы выставлен на продажу

Особняк, принадлежавший отцу Дианы, принцессе Уэльской, выставлен на продажу за 4 млн фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

В этом доме Диана отдыхала вместе со своими детьми принцами Уильямом и Гарри.

Особняк, принадлежавший раньше 8-ому графу Спенсеру, расположен на берегу Ла-Манша на английском морском курорте Богнор-Риджис. Дом имеет выход прямо на пляж.

В 1994 году вдова графа Рейн Спенсер продала этот дом. Новые владельцы обнаружили на его чердаке детские фотографии принцев Уильяма и Гарри, играющих в бассейне во время летних каникул. (gazeta.ru)