Должностные лица банка в Баку оказались нечистыми на руку

Для обеспечения прозрачности и финансовой дисциплины, являющихся одним из важных условий проводимой в стране политики устойчивого экономического развития, совместно с соответствующими госструктурами продолжаются мероприятия по борьбе с должностными лицами, допустившими коррупционные правонарушения.

В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено разбирательство по информации о незаконных деяниях должностных лиц ОАО Yelo Bank.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате следственно-оперативных мероприятий возникли подозрения, что директор филиала банка №12 Шюкюр Гасанов и казначей филиала Бабек Ибрагимли, войдя в преступный сговор, злоупотребили должностными обязанностями и с января 2017 года совершили операции незаконного приобретения валюты на 190 тыс. долларов без ведома 19 физических лиц, от имени которых проводились операции. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.