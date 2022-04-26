Беспрецедентные ковидные ограничения в Китае обернулись очевидными дивидендами для США. В условиях жесточайших локдаунов наметилась выраженная тенденция снижения котировок нефти, следовательно, падают в цене энергоносители. Наметились и бонусы в «копилку» резервной валюты – ее решили укрепить для борьбы с инфляцией.

Американский доллар укрепился на оттоке средств в этот защитный актив из-за рисков ухудшения эпидемиологической ситуации в Поднебесной. Кроме того, на ожиданиях роста ключевой ставки Федрезерва уже в мае растет доходность казначейских облигаций. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь сигнализировал о большой вероятности повышения ключевой процентной ставки аж на 50 базисных пунктов по итогам майского заседания. В пользу такого сценария ранее высказывались ряд членов руководства американского регулятора. Соответственно, рост ставки ФРС на таком уровне подстегнет тренды удешевления на энергосырье.

Фишка в том, что при высокой ставке дорожают кредиты, поясняет действие этого механизма эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков:

«Соответственно, сужаются потоки денег, которые направляются на фондовый рынок. Уменьшается кредитование, как следствие, сокращается денежная масса и число игроков на нефтяном рынке, которые уже менее активно скупают фьючерсы, и те понижаются в цене. Потому традиционно высокая ставка ФРС приводит к удешевлению нефти. На менее глобальном и более молодом газовом рынке эта схема работает не так выраженно. Фактор монетарной политики отражается на котировках газовых фьючерсов, но корреляция не такая четкая, как в случае с нефтяным рынком», — говорит он.

Напомним, что в последний раз американский ЦБ повысил ставку на 50 б.п. в мае 2000 года. В дальнейшем ставка увеличивалась темпами исключительно по 25 б.п. На этом фоне доллар продолжает укрепляться к большинству мировых валют.

«Из-за стагнации в Евросоюзе евро устойчиво дешевеет к американской валюте, — говорит депутат и эксперт Вугар Байрамов. – С начала войны в Украине единая валюта Евросоюза потеряла 7 процентов своей стоимости к доллару США. Кроме прочего, наметилась выраженная тенденция понижения цен на стратегически важное сырье. Небывалые по жесткости карантинные мероприятия в Китае привели к 5-процентному падению котировок нефти. На укрепление доллара также влияет рост волатильности на фондовых биржах».

По словам аналитика, помимо ожиданий роста ставки ФРС, укреплению доллара способствует неопределенность на фондовом рынке:

«Федеральная резервная система США собирается уже третьего мая повысить свою ставку из-за войны в Украине, результатом которой стал всплеск инфляции. Это свидетельствует о дальнейшем укреплении доллара на мировом рынке. С другой стороны, в условиях неопределенности на фондовом рынке растут вложения инвесторов на валютных рынках, что еще больше укрепляет доллар».

Соотношение в связке «манат – доллар» будет зависеть от притока иностранной валюты в страну, говорит Байрамов: «Основными экономическими факторами, влияющими на обменный курс маната, являются количество валюты, поступающей в страну, а также количество валюты, выставляемой на аукционах Государственным нефтяным фондом. Поскольку значительная часть потребности в иностранной валюте покрывается ГНФАР. С этой точки зрения, именно количество валюты на торгах Нефтяного фонда определяет уровень покрытия спроса на доллары и курс национальной валюты».

Несмотря на прежние заявления Центробанка, Азербайджан так и не перешел на плавающий валютный курс. «На практике курс маната напрямую зависит от решения Центрального банка, — пояснил эксперт. — Регулятор сохраняет за собой возможность прямого вмешательства в процесс формирования курса, а потому его перспективы будут зависеть от позиции ЦБА».