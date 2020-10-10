Долго ли продолжится «привилегированное» положение Армении?

С одной стороны, довольно сложные естественные, т.е. рельефные и географические особенности региона, с другой – труднопроходимая военная инфраструктура и укрепления врага – казалось, на пути продвижения азербайджанской армии основными препятствиями будут именно эти факторы.

Но азербайджанская армия еще во время Апрельских боев четырехлетней давности показала, что боевой дух армянской армии, ее военно-технические сооружения, всякие ограждения или «линия Оганяна» кроме выдуманного пустого мифа ничего из себя не представляют, — наша армия способна в считанные дни преодолеть подобные препятствия.

Так случилось и на этот раз – уверенное и довольно техничное наступление азербайджанской армии загнало врага в угол и посеяло среди его личного состава панику и страх.

Но Ереван начал применять другую тактику, которая больше свойственна гибридной войне, нежели обычной–да, враг взял на прицел гражданское население и густо населенные, большие районы и города Азербайджана, угрожая ракетным обстрелом стратегических объектов.

Безусловно, подобные выходки армян не в состоянии останавить наступление нашей армии, но обстрел мирных лиц и объектов, потери среди мирного населения, разрушения жилых домов и вообще, социально-административной структуры, как никак влияет на настроение населения, в большей степени потому что эти удары пока остаются асимметричными, т.к. армянская сторона старается спровоцировать Азербайджан на ответные удары, чтобы придать нынешнему военному столкновению региональный характер. По этой причине, Азербайджан пока воздерживается от ответных ударов, действует в соответствии с Женевскими конвенциями, исключая обстрел мирного армянского населения из своей тактики.

Но так продолжится недолго. Потому что потери среди мирного населения и других мирных субъектов Азербайджана растут. В такой ситуации Азербайджан имеет полное право подавить огневые точки на территории Армении.

Но это, еще раз заметим, пока рискованно по двум обстоятельствам. Во — первых, может возникнуть предмет или повод для вмешательства ОДБК и других субъектов в процесс, хотя погасить огневые точки и обеспечить безопасность своих граждан — право Азербайджана. Разве во время войн не так поступают все государства? Разве они, чтобы обеспечить полосу безопасности вдоль своих границ иногда не проникают даже на территории вражеского государства? Поэтому в Армении должны знать: обстреливать мирное население Азербайджана, его густонаселенные, отдаленные города, не только от равнинного, даже нагорного Карабаха, не является только исключительным или каким –то «естественным правом» Армении, — нет, ответная и адекватная реакция на все это является правом и Азербайджана.

Но сейчас процессы идут в чуть ином направлении: в Кремле чувствуется определенное «шевеление». Наверное, там решили, что оставить Армению с Азербайджаном один на один, дело не шуточное, т.к. азербайджанская армия в считанные дни способна не только освободить часть оккупированных районов, вообще, раз навсегда решить всю карабахскую проблему, которую за все эти годы объявили «неразрешимой» военными средствами, хотя в очередной раз все убедились, что не ленивые, инертные и равнодушные сопредседатели, а именно азербайджанский солдат способен положить точку в этом деле, обеспечить территориальную целостность и суверенитет собственной страны.

Это уже почувствовали некоторые, мягко говоря, недоброжелатели, которые заинтересованы в сохранении существующего статус-кво на карабахском военно-политическом театре. Поэтому одни заявления поступают за другими, и все призывают к одному: остановите военные операции, оставьте все как есть, как было, чтобы еще тридцать лет можно было держать Баку в определенных границах.

Но этого уже больше не будет. Потому что кто-то может видеть в этих процессах «попытки возрождения Великого Турана». Но наша цель более, чем скромная и правая – мы только хотим вернуть свои оккупированные территории, только стремимся восстановить собственную территориальную целостность и суверенитет. Неужели мы не имеем право на это? Ведь право на жизнь и право жить в безопасной среде есть первое и неотъемлемое право каждого индивида и народа.

Есть такие известные слова Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой!»

В этом контексте еще резче писал и говорил великий Томас Джефферсон: «Дерево свободы должно постоянно поливаться кровью».

Но есть региональные и глобальные реалии, мы не можем закрывать глаза на них, наоборот, надо постоянно маневрировать, чтобы найти золотую середину между интересами сильных мира сего и собственными. Последнее, вчерашнее обращение азербайджанского президента надо принимать, в первую очередь, в этом ракурсе.

Кто только в эти не позвонил азербайджанскому президенту с просьбой остановить военные действия? Президент в очередной раз дал шанс армянам. Нет, это еще не конец войны. Сейчас мы должны укрепляться на освобожденных территориях. Наши позиции таковы, что даже при любой малейшей попытке география освобожденных азербайджанской армией территорий может несколько раз увеличиться, т.е. мы оставляем за собой позиционное преимущество.

Во – вторых, давайте посмотрим, как армянская сторона будет выполнять московские договоренности. В любом случае, второй пункт договоренностей: «Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно» — оставляет поле для маневров обеим сторонам. Если армяне вновь начнут, как говорится, искать черную кошку в темной комнате, в которой ее нет, и продолжать утверждать принадлежность Карабаха Армении, то, очевидно, что наша армия вновь начнет боевые действия и уже на этот раз ее никто не остановит…

P.S. Главы МИД России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян завершили переговоры по урегулированию ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.

Стороны договорились по четырем пунктам:

Прекращение огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного красного креста.

Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.