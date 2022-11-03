Дополнительные войска США, переброшенные в Польшу и другие страны НАТО в связи с военной агрессией России против Украины, останутся там еще длительное время. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Несколькими часами ранее с похожим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга и что именно поэтому президент Байден отправил дополнительные 20 тысяч американских военнослужащих в Европу. (DW)