Доход от проката японского анимационного фильма побил рекорд и составил $313 млн.

Доходы от проката японского полнометражного анимационного фильма «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд» вышли внутри страны на самый высокий уровень за всю национальную историю. По состоянию на понедельник они составили с начала показа 16 октября почти 32,5 млрд иен (около $313 млн). Об этом объявили в понедельник прокатчики ленты — компании Toho и Aniplex. С 16 октября фильм посмотрели уже свыше 24 млн человек.

По доходам этот фильм превысил предыдущий рекорд, установленный анимационным фильмом «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. В 2001 году он собрал 31,7 млрд иен.

В сюжет фильма «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд» заложена история о юноше, который в начале XX века сражается с демонами, убившими всю его семью. Он ведет войну на истребление демонов, используя доставшийся ему волшебный клинок.

Оригинальный комикс-манга художника Коёхару Готогэ, на основе которого был снят вначале анимационный сериал, а теперь и полнометражный фильм, к настоящему моменту разошелся тиражом более чем в 100 млн копий. (ТАСС)