«Договоренность между Россией и Турцией по Карабаху вполне возможна» — российский эксперт

О военных учениях Армении и России, а также Турции и Азербайджана, о сложившейся геополитической ситуации вокруг Карабахского конфликта, и о том, можно ли ожидать продвижения по данному вопросу от переговоров Москвы и Анкары, рассказал # эксперт по безопасности Григорий Трофимчук.

— Ранее в СМИ заявлялось, что Россия и Армения будут проводить военные учения. Сегодня в СМИ вышла информация о том, Азербайджан проведет военные учения с Турцией. Можно ли сказать, что данный конфликт выходит за рамки формата двух стран и перетекает в региональный?

— Масштаб карабахского конфликта стал ясен еще в процессе распада Советского Союза. Именно в этой точке был один из самых сильных рычагов по развалу бывшей общей большой страны, являвшейся одним из двух главных политических полюсов всего мира. До Карабаха в позднем СССР было лишь два, правда, не таких мощных «звонка»: с крымскими татарами и в Казахстане.

Сегодня проблема не решена, конфликт не загашен, его потенциал остается прежним, крайне серьезным. Поэтому даже региональный формат, в масштабе Южного Кавказа, уверен, для него будет слишком мал. Что же касается военных учений в самых разных составах и парах, то их регулярность будет лишь расти с расчетом психологического давления на противоположные стороны конфликта. Однако это на кого как: например, на меня учения не произведут особого эффекта, так как за ними почти никогда не следует война. Поэтому, если есть учения, то войны, как правило, не бывает и наоборот.

— Можно ли сказать, что Карабах становится вопросом мировой геополитики?

— Да, Карабах был и остается одним из узлов геополитики, но его по настоящему пока что никто так и не использовал, с учетом своей политической выгоды. Пока что конфликт стоит на месте в полуразмороженном, подтекшем состоянии. Под «использованием» я понимаю такие процессы, как например, намного более акцентированный уход Карабах в его нынешнем виде под влияние США. Для России же важно, чтобы там не взорвалась настоящая война, когда счет жертв увеличится на порядки. Но это тактика, а стратегию Россия, к сожалению, пока так и не предложила.

— Может ли возникнуть ситуация, при которой Россия и Турция смогут достичь успехов в переговорном процессе по данному конфликту?

— Договоренность между Россией и Турцией по Карабаху вполне возможна. Но для этого должны измениться, созреть некоторые ключевые обстоятельства. Например, когда руководство Армении более четко и откровенно ляжет на западный курс. Тогда в ход вполне может быть пущен российско-турецкий рычаг по стабилизации обстановки в регионе. Но даже в настоящее время между Москвой и Анкарой нет особых разногласий по урегулированию карабахского конфликта, это ведь не курдский вопрос в Сирии, здесь как раз все попроще.

Турция, имеющая проблемы во взаимоотношениях с США, объективно является удобным партнером для России, имея в виду урегулирование в Карабахе. Ведь главным требованием Армении, в плане передачи земель, всегда была безопасность в регионе, даже без возникшего вдруг Пашиняна. А без фактора партнерской для России Турции ее добиться сложно.