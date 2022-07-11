За свержение нынешней власти в Молдове и досрочные выборы выступил бывший президент этой страны Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Уважаемые сограждане, — обратился Додон к жителям Молдовы, — вы готовы ещё 3 года терпеть то, как они делают нашу жизнь невыносимой, или мы консолидируемся и вместе решим, как спасать страну и общество? Власть ПДС («Действие и солидарность» — ред.) не заслуживает свой мандат и должна быть свергнута, для организации досрочных выборов и возвращения к нормальной жизни».

Он обвинил правящую партию ПДС в желании «превратить территорию страны в поле битвы НАТО против России». Кроме того, он припомнил правящей партии и президенту Майе Санду кредиты «на сотни миллионов», которыми они обременили Молдову, уничтожении предпринимательства и сельского хозяйства, беззаконии, снижении уровня жизни и некомпетенции.

Додон охарактеризовал нынешнюю власть в Молдавии как марионеточную и напомнил, что, несмотря на абсолютную власть, нынешние правители Молдовы не сделали для ее жителей ничего хорошего.