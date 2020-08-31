«Дочь рыбака»: контраст сюжета с яркими красками Абшерона на Московском кинофестивале

Фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарали «Дочь рыбака», снятый совместно кинокомпанией Cinex (Азербайджан) и кинокомпанией «Нон-стоп продакшн» (Россия) будет представлен в программе главного конкурса 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет с 1 по 8 октября.

Картина рассказывает о жизни небольшой рыбацкой деревни, расположенной на полуострове Абшерон. Девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в его кончину, так как его тело не найдено. Однако семья Сары и жители деревни настаивают на похоронах, пусть и формальных — старейшины убеждены, что непогребенный рыбак — причина всех несчастий, которые одно за другим обрушиваются на деревню. Сара протестует против их решения и идет против воли и обычаев семьи. Природа как будто протестует вместе с ней — надвигается шторм, и Сара отправляется в бушующее море на поиски отца.

Изначально сценарий к фильму разрабатывался продюсером Марией Ибрагимовой и режиссером Исмаилом Сафарали на нескольких престижных международных площадках, таких как Midpoint Script Development, где их наставниками были известные сценаристы из американского киноинститута Sundance. Затем проект дважды участвовал на немецком продюсерском форуме в Коттбусе. В 2016 году сценарий был отобран на питчинг рынка проектов ОРКФ «Кинотавр», где одержал победу и был замечен Александром Роднянским.

«Проект был представлен не только на уровне сценария. Я представляла его на ранних стадиях монтажа в программе Works-in-Progress в Коттбусе, в Германии. Уже тогда было видно, как будет выглядеть картина, лица героев, особенно главной героини Сары, и весь художественный облик картины. Мне было приятно услышать множество позитивных отзывов. Артхаусное кино — обычно очень темное, депрессивное, и с точки зрения сюжета, и визуально. Конечно, у нас тоже не комедия, но контраст нашего сюжета со столь яркими красками Абшерона и Каспийского моря, было для профессиональной публики чем-то неординарным. После презентации у меня было множество положительных встреч с представителями европейской киноиндустрии», — рассказала в интервью # Мария Ибрагимова.

Совместно с Эмином Ибрагимовым она выступила продюсером фильма с азербайджанской стороны.

Рассказывая # о своем творческом пути, М.Ибрагимова призналась, что никогда не стремилась быть продюсером:

«В первую очередь, я режиссер. Но я очень благодарна за возможность пройти этот путь. Моя первая полнометражная картина как продюсера очень многому меня научила. Теперь я мечтаю применить весь этот опыт на своей дебютной картине, где я и режиссёр, и одна из продюсеров. Картина про Карабахского беженца, который ищет любимого коня. Фильм будет называться «Алагёз», так что премьерой картины «Дочь рыбака» заканчивается одна глава, и начинается другая», — сказала она.

Говоря о своих ожиданиях от Московского кинофестиваля, Ибрагимова отметила, что мечтала о премьере на большом экране в кинотеатре, чтобы иметь возможность лично встречаться с людьми:

«Но в связи с пандемией трудно что-то конкретно ожидать. В любой момент все может измениться и пойти в онлайн формат, как это сделали многие другие фестивали. В любом формате хотелось бы получить один из призов, быть оцененным жюри и публикой. Трудно об этом сейчас думать на фоне того, что сейчас происходит в мире», — подчеркнула она.

Режиссер фильма «Дочь рыбака» Исмаил Сафарали рассказал #, что к съемкам проекта команда шла почти два года:

«У нас сложилась прекрасная команда, все было хорошо спланировано. Отчасти, мы зависели от погоды на море, но в ключевой сцене погода пришла нам на помощь — это был единственный штормовой день за пару месяцев», — сказал он.

Режиссер также сообщил, что данная работа – его первый полный метр, а это, по его словам, сильно отличается от короткого драматической структурой, помимо прочих нюансов.

«Плюс, это первая картина, когда я работал по-настоящему с большой командой», — резюмировал Сафарли.

Исмаил Сафарали родился в 1978 году в Баку. Получив степень бакалавра в Бакинской школе политических наук, продолжил образование в США, где в 2003 году получил степень магистра экономики в Университете Дюка. Прежде чем стать режиссером, Исмаил Сафарали сделал успешную международную карьеру финансиста. В 2015 году окончил с отличием Московскую школу нового кино. Фильмография Исмаила Сафарали включает короткометражные фильмы «Один на один» (2014), «Колыбельная для Юки» (2015) и «Море спокойствия» (2017).