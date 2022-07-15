Известный общественный деятель, блогер, политик и телеведущая Ксения Собчак пригласила российских туристов в столицу Азербайджана, сообщает #.

Собчак — дочь известного советского политика, первого и единственного мэра Санкт — Петербурга, ведет популярный телеграм — канал «Кровавая барыня».

Публикации и высказывания телеведущей регулярно попадают в новости. Помимо всего прочего, канал Собчак в Telegram — один из самых рейтинговых в Интернете и может похвастаться почти 1,5 миллионов подписчиков!

«Российские почти переполнены, а цены на мировые курорты космические. Но есть отличный третий вариант!», — пишет Собчак, и поясняет:

«Эмин Агаларов уже много лет развивает курортный поселок Sea Breeze Resort на побережье Каспийского моря, в получасе от центра Баку. Место уникальное: несколько километров пляжей с крутой инфраструктурой, бассейны, десятки ресторанов и баров, SPA и фитнес-клубы, детские зоны и даже школа, магазины и всевозможные сервисы. Целый город на побережье. Можно и отдохнуть, и остаться жить. На территории поселка уже приобрели недвижимость 8000 резидентов.

Самое приятное, что в Москве есть офис продаж Sea Breeze Resort – мечта о жизни у моря совсем близко», — подытожила популярная россиянка свою мысль.

Такая эффектная реклама солнечного и гостеприимного Баку порадовала азербайджанских юзеров, которые поблагодарили Ксению за внимание и оценку.

Напомним, что в прошлом году Ксения прилетела в Баку, чтобы взять интервью у народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова для своего Youtube-канала «Осторожно Собчак».

2-х часовое интервью с бизнесменом и музыкантом получилось искренним и душевным: разговоры были обо всем — о личной жизни, о бизнесе, о Баку, о музыке и детях.

Собчак и EMIN прилетели в столицу Азербайджана на частном самолете, прогулялись по центру Баку, посетили Ичери шехер, отведали национальные гастрономические изыски и даже сыграли в нарды!