Дочь президента США Эшли Байден сдала положительный тест на COVID-19, передает агентство Reuters.

40-летняя Эшли, как сообщается, должна была поехать в Центральную Америку вместе со своей матерью Джилл Байден. Пока точно неизвестно, когда она в последний раз контактировала со своим отцом.

Ранее положительный тест на коронавирус был зафиксирован у государственного секретаря США Энтони Блинкена.

До этого коронавирусом заразилась вице-президент США Камала Харрис после возвращения из недельной поездки в Калифорнию.