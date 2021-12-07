В Беларуси, по оценкам властей Польши, остаются около 7000 мигрантов, которые надеются перебраться в Евросоюз. «Мы полагаем, что Лукашенко отправил обратно в Ирак и Сирию порядка 3000 мигрантов, но гораздо больше, около 7000, все еще остаются на территории Беларуси», — заявил пресс-секретарь министра-координатора сил специального назначения Польши Станислав Зарынь в интервью агентству PAP во вторник, 7 декабря.

По словам Зарыня, сейчас количество попыток нелегального перехода белорусско-польской границы уменьшилось, но это не дает оснований для поспешного вывода, что кризис уже позади. Чиновник полагает, что белорусские силовики будут и впредь отправлять небольшие группы мигрантов для поиска менее охраняемых участков польской границы. Погранслужба Польши за последние сутки зафиксировала 116 попыток незаконного перехода границы.

На 7 декабря из Минска запланирован еще один рейс с мигрантами в Ирак, а на 8 декабря — в Сирию. Многие мигранты, однако, отказываются возвращаться домой, все еще надеясь пробраться в Европу, сообщило белорусское информационное агентство БелТА. (DW)