До 15 июня границы Азербайджана останутся закрытыми

Государственная граница Азербайджана будет закрыта до 15 июня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете Министров.

В рамках мер по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции большинство государств увеличили срок временного закрытия границ и отсрочки международных рейсов.

С учетом анализа ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19, ограничение на пересечение границы Азербайджана воздушным и наземным способом, за исключением грузовых и чартерных рейсов, было продлено до 15 июня.

| 2020-05-29T16:21:11+04:00 29 мая 2020, 16:24|12345 (Пока оценок нет)
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