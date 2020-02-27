Дмитрий Песков: «В планах президента Путина на 5 марта встречи с Эрдоганом нет»

Поездка в Стамбул 5 марта и встреча там с турецким президентом Тайипом Эрдоганом не запланирована в графике президента России Владимира Путина, сообщил журналистам главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока в планах президента Путина 5 марта такой встречи нет на настоящий момент», – приводит РИА Новости слова Пескова.

По его словам, на эту дату у Путина «другие рабочие планы».

В то же время пресс-секретарь президента России подчеркнул, что «происходит общение на рабочем, на экспертном уровне России и Турции, в первую очередь для продолжения обсуждения кризиса вокруг Идлиба».

Накануне Эрдоган вновь заявил, что его переговоры с Путиным по сирийскому Идлибу, с большой долей вероятности, пройдут 5 марта в Стамбуле.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Москвой по Идлибу и готова к началу военной операции в регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.